به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اردوی آماده‌سازی تیم ملی کشتی آلیش بانوان، از ۲۶ مهر تا ۲ آبان در نیشابور استان خراسان رضوی برگزار خواهد شد.

۴ کشتی گیر مازندرانی هم به این اردو دعوت شدند. مرضیه خندان خلیلی، فاطمه فتاحی، مبینا میرزاپور و سحر غنی‌زاده کشتی گیران مازندرانی دعوت شده به این اردو هستند.

نفرات دعوت‌شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: مرضیه خندان خلیلی (مازندران) تینا فلاح (کیش)

۶۰ کیلوگرم: فاطمه فتاحی (مازندران) بهار صباغی دهکلایی (سیستان و بلوچستان)

۶۵ کیلوگرم: رقیه محمودآبادی (خراسان رضوی)، فاطمه نیک‌منش (تهران)

۷۰ کیلوگرم: مبینا میرزاپور (مازندران)

۷۵ کیلوگرم: سحر غنی‌زاده (مازندران)

۷۵+ کیلوگرم: عزت قربانی ثانی (خراسان رضوی)، حنانه قاسمی (کرمانشاه)

سرمربی: هدی تقیبی

مربی: مریم ملکی (تهران)

سرپرست: لیلا امانی بنی (اصفهان)

این اردو در مجتمع فولاد نیشابور – جنب ورزشگاه انقلاب برگزار می‌شود.