۴ کشتی گیر مازندرانی به اردوی تیم ملی کشتی آلیش بانوان دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اردوی آمادهسازی تیم ملی کشتی آلیش بانوان، از ۲۶ مهر تا ۲ آبان در نیشابور استان خراسان رضوی برگزار خواهد شد.
۴ کشتی گیر مازندرانی هم به این اردو دعوت شدند. مرضیه خندان خلیلی، فاطمه فتاحی، مبینا میرزاپور و سحر غنیزاده کشتی گیران مازندرانی دعوت شده به این اردو هستند.
نفرات دعوتشده به این اردو به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: مرضیه خندان خلیلی (مازندران) تینا فلاح (کیش)
۶۰ کیلوگرم: فاطمه فتاحی (مازندران) بهار صباغی دهکلایی (سیستان و بلوچستان)
۶۵ کیلوگرم: رقیه محمودآبادی (خراسان رضوی)، فاطمه نیکمنش (تهران)
۷۰ کیلوگرم: مبینا میرزاپور (مازندران)
۷۵ کیلوگرم: سحر غنیزاده (مازندران)
۷۵+ کیلوگرم: عزت قربانی ثانی (خراسان رضوی)، حنانه قاسمی (کرمانشاه)
سرمربی: هدی تقیبی
مربی: مریم ملکی (تهران)
سرپرست: لیلا امانی بنی (اصفهان)
این اردو در مجتمع فولاد نیشابور – جنب ورزشگاه انقلاب برگزار میشود.