وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفری دو روزه به استان فارس سفر کرده است تا مجموعه‌ای از برنامه‌های ارتباطی، فرهنگی و فناورانه را با هدف توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، افتتاح طرح‌های جدید و گفت‌وگو با نخبگان و دانشگاهیان استان اجرا کند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز (جمعه) برای انجام سفری ۲ روزه مورد استقبال حسینعلی امیری استاندار فارس و جمعی از مسئولان و مقامات اجرایی استان قرار گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این سفر، مجموعه‌ای از برنامه‌های ارتباطی، فرهنگی و فناورانه را با هدف افتتاح پروژه‌های توسعه‌ای، ارزیابی زیرساخت‌ها و دیدار با نخبگان و دانشگاهیان استان اجرا می‌کند.

هیاتی متشکل از معاونان و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات، هاشمی را در این سفر همراهی می‌کنند.

در ادامه برنامه‌های روز نخست، وزیر ارتباطات از اداره‌کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب بازدید می‌کند و در نشستی با مدیران ستادی و استانی وزارت، آخرین وضعیت پروژه‌های ارتباطی استان فارس را بررسی خواهد کرد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، روز شنبه (۱۹ مهرماه)، وزیر ارتباطات با حضور در موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) و شرکت در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، آیین رسمی افتتاح پروژه‌های ارتباطی فارس را برگزار می‌کند.

در این مراسم، ۴۵۵ پروژه ارتباطی و فناوری اطلاعات با اعتباری افزون بر ۴۲ هزار و ۳۴۷ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

این طرح‌ها شامل اتصال ۱۰۷ روستا از طریق راه‌اندازی ۶۸ ایستگاه جدید و ارتقای ۱۷ ایستگاه تلفن همراه به نسل‌های بالاتر، اجرای طرح فیبر نوری منازل و کسب‌وکار‌ها در ۲۷ شهر استان و راه‌اندازی هفت ایستگاه تلفن همراه نسل پنجم (۵ G) است.

وزیر ارتباطات در ادامه سفر، در نشست مشترک با نخبگان فناوری، اعضای نظام صنفی رایانه‌ای و کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی استان حضور خواهد یافت تا راهکار‌های توسعه زیست‌بوم دیجیتال در فارس بررسی شود.

همچنین، دیدار با دانشگاهیان، بازدید از دانشگاه شیراز و شرکت در آیین گرامیداشت روز حافظ، از دیگر برنامه‌های فرهنگی و علمی روز دوم این سفر خواهد بود.