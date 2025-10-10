به مناسبت دومین سالگرد عملیات مقتدرانه و راهبردی طوفان الاقصی همزمان با سراسر کشور راهپیمایی بشارت نصر بعد از برگزاری نماز جمعه در لرستان برگزار شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، راهپیمایی بشارت نصر همزمان با سراسرکشور در شهر‌های مختلف لرستان برگزار شد.



این راهپیمایی با تشییع پیکر مطهر شهید فراجا غلامرضا جمشیدی پور با حضور گسترده مردم در شهرستان خرم‌آباد برگزار شد.





مردم غیور، انقلابی و ولایی لرستان پس از اقامه نماز جمعه با حضور در راهپیمایی بشارت نصر ، با شعار‌های انرژی هسته ای حق مسلم ماست و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا انزجار خود را از جنایات رژیم کودک‌کش و سفاک صهیونیستی اعلام کردند.