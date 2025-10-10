به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی راهپیمایی جمعه بشارت نصر در بجنورد و سایر شهرستان های خراسان شمالی با حضور پرشور نمازگزاران پس از اقامه نماز جمعه برپا شد.

این مراسم در بجنورد از مصلای امام خمینی به سمت میدان قائم یا بازرگانی برگزار شد.

راهپیمایان با تبریک آتش بس مقتدرانه و تحمیل آن به رژیم صهیونیستی، آن را یک موفقیت برای جبهه مقاومت دانستند و با سر دادن شعارهایی، جنایات اسرائیلی ها در دو سال گذشته در غزه را محکوم کردند.