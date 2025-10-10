به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز از یازدهمین دوره رقابت‌های پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان در بخش جوانان، عطیه سادات حسینی نماینده کشورمان در دسته ۶۱ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت.

ورزشکار جوان کشورمان در مجموع ۳ حرکت با ثبت ۱۷۵ کیلوگرم توانست مدال طلای مجموع مسابقات قهرمانی جهان را بدست آورد تا دومین نشان طلا برای تیم ملی پاراوزنه‌برداری بانوان کشورمان امروز کسب شود.

رقابت‌های جوانان ۱۷ و ۱۸ مهر و نخستین بار در دو روز متوالی با حضور ۱۲۴ ورزشکار از ۲۸ کمیته ملی پارالمپیک برگزار می‌شود.