امام جمعه اهواز تهدیدهای دشمن برای حمله مجدد را طبل توخالی دانست و گفت: اسرائیل کوچک‌تر از آن است که در مقابل ایران اسلامی قد علم کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، حجت الاسلام و المسلمین سید محمدنبی موسوی فرد در خطبه های این هفته نماز جمعه اهواز اظهار کرد: دشمن ۲ سال است که چند هدف اصلی شامل نابودی حماس، آزادی اسرای خود، مسدود کردن راه‌های زیر زمینی، ممانعت از به رسمیت شناختن فلسطین و خلع سلاح حزب الله را دنبال می‌کند که در تمامی اهداف خود ناکام ماند.

وی افزود: همچنین در جنگ ۱۲ روزه نیز به خیال خود ایران اسلامی را غافلگیر کرد اما همه دیدند که چه بلایی بر سرش خودش آمد.

امام جمعه اهواز بیان کرد: بلایی که نیروهای مسلح ایران اسلامی بر سر دشمن فرود آوردند در طول چنیدن دهه بی‌سابقه بود.

وی تصریح کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی خود می دانند که بار دیگر اگر عملیاتی اجرا کنند دامنه جنگ و خسارت‌هایی که به آن‌ها وارد می‌شود، گسترده تر خواهد بود و بی شک دست برتر، متعلق به مقاومت در منطقه است.

وی بیان کرد: اگر یک بار دیگر خطایی از دشمن سر بزند نیروهای مسلح ایران، آمادگی پاکسازی کامل رژیم صهیونیستی از منطقه را دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد گفت: اسراییل کوچک‌تر از آن است که در مقابل ایران اسلامی قد علم کند.

وی همچنین با تاکید بر خدمت مستمر به مردم گفت: در جنگ اخیر آنکه توانست دشمن را پشیمان کند اتحاد و همبستگی مردم بود؛ هر زمانی که انقلاب در خطر بود مردم وارد میدان شدند و باید این ملت با غیرت را امیدوار نگه داریم.

خطیب جمعه اهواز اظهار کرد: مسئولان باید برای خدمت به مردم بیش از گذشته پای کار باشند و برای رفع مشکلات در بین مردم به صورت مستمر حضور یابند.

وی همچنین به آلودگی هوای اهواز و استان اشاره کرد و گفت: ممکن است کنترل این آلودگی در عراق، اولویت نباشد ولی در استان خوزستان باید در اولویت قرار گیرد.