به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان دومین روز رقابت‌های تنیس روی میز کانتندر تونس، نیکان شیروانی در مرحله گروهی این رقابت‌ها با سه پیروزی پیاپی و بدون از دست دادن حتی یک گیم، به‌عنوان صدرنشین راهی مرحله حذفی شد.

شیروانی در مرحله یک‌هشتم نهایی با قرعه استراحت روبه‌رو شد و در دیدار یک‌چهارم نهایی نیز با برتری ۳ بر ۱ مقابل مؤمن شغایر از تونس ضمن صعود به نیمه نهایی مدال خود را قطعی کرد.

نماینده کشورمان در مرحله نیمه‌نهایی برابر ماتوی مانانکوف از روسیه در دیداری نزدیک و نفسگیر با نتیجه ۳ بر ۲ (۹–۱۱، ۱۱–۷، ۱۰–۱۲، ۱۱–۹، ۱۱–۷) مغلوب شد و در نهایت به مدال برنز این رقابت‌ها دست یافت.

نیکان شیروانی و سایر نمایندگان کشورمان امروز در ادامه رقابت‌های کانتندر جوانان تونس در رده‌های سنی زیر ۱۱ سال، زیر ۱۵ سال و زیر ۱۹ سال به میدان خواهند رفت.

هدایت ملی‌پوشان کشورمان در این رقابت‌ها بر عهده امین میرالماسی است.