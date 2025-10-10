پخش زنده
امام جمعه سردشت گفت: رژیم صهیونیستی با وجود کشتار ۷۰ هزار نفر در برابر اراده آهنین مردم غزه نتوانست پیروز شود و در نهایت مجبور به پذیرش آتشبس شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در خطبههای این هفته، امام جمعه ماموستا واوی به دو موضوع مهم پرداخت که همزمان با تحولات جهانی و ارزشهای اسلامی در ارتباط است.
ماموستا واوی ابتدا به تحولات اخیر غزه اشاره کرد و با تأکید بر عملیات موفق ۷ اکتبر، گفت: این عملیات نماد مقاومت و ایستادگی مردم فلسطین در برابر ظلم و ستم رژیم صهیونیستی است.
وی افزود: این رژیم که با تمامی قدرتهای جهانی حمایت میشود، در برابر اراده آهنین مردم غزه نتوانست پیروز شود و در نهایت مجبور به پذیرش آتشبس شد. کشتار بیش از ۷۰ هزار فلسطینی تنها ننگ و رسوایی برای رژیم صهیونیستی به همراه داشت و هرگز از تاریخ محو نخواهد شد.
در ادامه، ماموستا واوی به اهمیت امانتداری در اسلام پرداخت و حضرت محمد صلیاللهعلیهوآله را به عنوان الگوی برجستهای در این زمینه معرفی کرد.
وی گفت: پیامبر اسلام که به "محمد امین" شناخته میشود، نمونهای کامل از امانتداری است. آموزههای ایشان به ما یادآوری میکند که هر فرد باید در زندگی خود، چه در امور مادی و چه در امور اخلاقی، به امانتداری پایبند باشد.
ماموستا واوی در پایان از مسلمانان خواست تا در تمام عرصههای زندگی، از جمله در روابط اجتماعی و خانوادگی، اصول امانتداری را رعایت کنند و آن را به عنوان یکی از مهمترین ارزشهای اسلامی در زندگی خود بگنجانند.