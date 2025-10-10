پخش زنده
معاون وزیر نیرو گفت: بهرهبرداری از ۲۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید در سراسر کشور و عملیات اجرایی ۴۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در تهران، فردا (شنبه) با حضور برخط رئیس جمهور آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محسن طرزطلب» با تشریح جزئیات افتتاح ۲۵۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با حضور برخط مسعود پزشکیان رئیس جمهور و عباس علیآبادی وزیر نیرو گفت: فردا (شنبه، ۱۹ مهر)، شاهد بهرهبرداری از ۲۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید در سراسر کشور و آغاز عملیات اجرایی ۴۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در تهران با مجموع سرمایه گذاری ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه از این میزان، ۲۳۸ مگاوات در قالب نیروگاههای خورشیدی بزرگمقیاس در ۱۲ استان کشور و ۲۲ مگاوات در قالب سامانههای خورشیدی مقیاس کوچک به بهرهبرداری خواهد رسید، افزود: این طرحها با سرمایهگذاری بخش خصوصی، صندوق توسعه ملی و نظام بانکی و با مجموع سرمایهگذاری بیش از ۷۵۰۰ میلیارد تومان به ثمر رسیدهاند.
رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) از افزایش سهم تجدیدپذیرها به ۲.۵ درصد از ظرفیت نصبشده نیروگاهی کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: با بهرهبرداری از این نیروگاهها، ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور به بیش از ۲۵۵۰ مگاوات خواهد رسید که شامل ۲۰۳۱ مگاوات نیروگاه خورشیدی، ۳۷۲ مگاوات نیروگاه بادی، ۱۰۰ مگاوات برقآبی کوچک، ۲۵ مگاوات توربین انبساطی و ۲۲ مگاوات نیروگاه زیستتوده است.
وی ادامه داد: افزایش سهم تجدیدپذیرها به ۲.۵ درصد از ظرفیت نصبشده نیروگاهی کشور، نشانه عزم ملی در مسیر کاهش ناترازی برق است.
به گفته معاون وزیر نیرو، بهرهبرداری از نیروگاههای جدید سبب میشود برق مورد نیاز بیش از ۱۴۵ هزار خانواده ایرانی، تأمین و سالانه در مصرف حدود ۱۲۴ میلیون مترمکعب گاز طبیعی صرفهجویی شود؛ همچنین با اجرای این طرحها سالانه از انتشار بیش از ۲۵۷ هزار تن آلایندهها و گازهای گلخانهای جلوگیری میشود.
طرزطلب با اشاره به شتاب بیسابقه توسعه نیروگاههای خورشیدی تصریح کرد:در سالهای گذشته، افزایش ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور معمولاً کمتر از ۱۰۰ مگاوات در سال بود، اما امروز به مرحلهای رسیدهایم که به صورت میانگین در هر هفته حدود ۱۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاههای کشور افزوده میشود؛ این رشد، نتیجه توانمندی فنی و اجرایی کشور و همافزایی میان دستگاههای مسئول است.
وی تصریح کرد: در یک سال گذشته، بیش از ۱۳۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاههای تولید برق کشور افزوده شده است؛ ظرفیتی که اگر از مسیر نیروگاههای حرارتی حاصل میشد، نیازمند سه تا پنج سال زمان بود.
رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) گفت: توسعه نیروگاههای حرارتی نیز در کنار تجدیدپذیرها باید ادامه یابد، اما سرعت و بازدهی پروژههای خورشیدی، آینده انرژی کشور را تعیین میکند.
طرزطلب با تأکید بر اثرات اقتصادی و اجتماعی توسعه تجدیدپذیرها گفت: این نیروگاهها نه تنها در کاهش ناترازی و صرفهجویی انرژی نقشآفرین هستند، بلکه به اشتغالزایی و ایجاد بازار کار جدید در کشور نیز کمک میکنند و وزارت نیرو از این جهت خرسند است که در مسیر توسعه اقتصادی کشور نقش مؤثری دارد.
وی با اشاره به اهمیت اقدامات بهینهسازی مصرف انرژی اظهار داشت:در کنار توسعه تجدیدپذیرها، نباید از فعالیتهای بهینهسازی غافل شویم؛ خوشبختانه در این زمینه ساتبا و توانیر با همکاری نزدیک در حال اجرای برنامههای مشترک هستند که راهاندازی بازار بهینهسازی انرژی و انتشار نخستین توکن صرفهجویی انرژی از گامهای مهم در این مسیر است.
معاون وزیر نیرو، هزینههای بهینهسازی را بسیار کمتر از احداث نیروگاههای جدید دانست و بیان کرد: اجرای طرحهای بهینه سازی آثار ماندگاری دارد؛ ادامه این مسیر میتواند به شکلگیری فرهنگ مصرف بهینه در کشور بینجامد؛ فرهنگی که به اندازه ساخت نیروگاهها ارزشمند و راهبردی است.