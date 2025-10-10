به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، از آنکارا، پس از اعلام رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه مبنی بر اینکه این کشور در گروه ویژه‌ای که بر اجرای آتش‌بس بین حماس و اسرائیل در میدان نظارت خواهد کرد، گنجانده خواهد شد، همه نظرها به چگونگی مشارکت آنکارا در این مأموریت جلب شده است.

وزارت دفاع ملی درباره اعزام نیروهای ویژه به غزه اعلام کرد: نیروهای مسلح ترکیه که در برقراری و حفظ صلح تجربه دارند، برای هر وظیفه‌ای که به آنها محول شود، آماده هستند.

در این بیانیه آمده است: «نیروهای مسلح ترکیه در مأموریت‌های متعددی که توسط سازمان‌های مختلف در جغرافیاهای مختلف برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ایجاد شده است، خدمت کرده‌اند و با مواضع مناسب و انصاف خود تحسین همه طرف‌ها را برانگیخته‌اند.