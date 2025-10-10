حمایت چین از شرکتها در برابر تحریمهای آمریکا علیه ایران
سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت : کشورش اقدامات لازم را برای محافظت از شرکتها و شهروندان این کشور در برابر تحریمهای ضد ایرانی آمریکا انجام خواهد داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پکن، گئو جیاکان در پاسخ به تحریمهای آمریکا علیه تجارت نفت ایران، که یک پالایشگاه چینی را هدف قرار داده است گفت: اقدامات لازم را برای حفاظت از حقوق قانونی شرکتها و شهروندان چینی انجام خواهد داد.سخنگوی وزارت امور خارجه چین همچنین از امریکا خواست به استفاده از تحریمها پایان دهد، زیرا چین از امنیت انرژی خود دفاع خواهد کرد.گفتنی است روز پنجشتبه امریکا حدود ۱۰۰ فرد، نهاد و کشتی، از جمله یک پالایشگاه و ترمینال مستقل چینی، را که در تجارت نفت و پتروشیمی ایران نقش داشتند، هدف تحریمهای خود قرار داد.