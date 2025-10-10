پخش زنده
مردم قزوین بعد از نماز عبادی سیاسی جمعه در راهپیمایی بشارت نصر، حمایت خود را از مردم مظلوم غزه اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، راهپیمایی سراسری دومین سالگرد عملیات تاریخی «طوفانالاقصی» و حمایت از ملت مظلوم و بی دفاع غزه، امروز بعد از نماز جمعه برگزار شد.
این راهپیمایی سراسری بمناسبت سالگرد 7 اکتبر، دومین سالگرد عملیات تاریخی «طوفانالاقصی» و حمایت از ملت مظلوم و بی دفاع غزه، کاروان صُمود و محکومیت جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی امروز برگزار شد.
این راهپیمایی در قزوين از مسجد النبی به سمت میدان آزادی برگزار خواهد شد.