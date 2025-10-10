به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، راهپیمایی سراسری دومین سالگرد عملیات تاریخی «طوفان‌الاقصی» و حمایت از ملت مظلوم و بی دفاع غزه‌، امروز بعد از نماز جمعه برگزار شد.

این راهپیمایی سراسری بمناسبت سالگرد 7 اکتبر، دومین سالگرد عملیات تاریخی «طوفان‌الاقصی» و حمایت از ملت مظلوم و بی دفاع غزه‌، کاروان صُمود و محکومیت جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی امروز برگزار شد.

این راهپیمایی در قزوين از مسجد النبی به سمت میدان آزادی برگزار خواهد شد.



