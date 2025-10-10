پس از اعلام برنده جایزه صلح نوبل امسال، رسانه‌های انگلیسی به فراخور مشی سیاسی به آن پرداختند و از ناکامی ترامپ در دست یابی به این جایزه برغم تقلای چند ماهه او گفتند و نوشتند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، شبکه تلویزیونی اسکای نیوز پس از اعلام خبر ناکامی ترامپ در دستیابی به جایزه صلح نوبل افزود: ترامپ در نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود همه می‌دانند که من شایسته دریافت جایزه صلح نوبلم.

روزنامه چپ گرای ایندیپندنت نوشت: ترامپ در دست یابی به جایزه صلح نوبل ناکام ماند و در رقابت با فعال سیاسی ونزوئلایی شکست خورد، زیرا ماریا کورینا ماچادو، سیاستمدار ونزوئلایی، جایزه ۲۰۲۵ را از آن خود کرد.

نشریه دیلی میل عنوان «هیئت گزینش صلح نوبل ترامپ را نایده گرفت» برای این موضوع انتخاب کرد.

روزنامه دیلی تلگراف نوشت: با وجود تلاش‌ها و لابی‌گری‌های سنگین، ترامپ جایزه صلح نوبل را از دست داد.

نشریه گاردین تیتر شکست ترامپ در کسب جایزه صلح نوبل برغم اشتیاق ترامپ برای دریافت این جایزه را انتخاب کرد.

تایمز نوشت: ترامپ جایزه صلح نوبل را به رهبر مخالفان دولت ونزوئلا باخت.

نشریه راست گرای سان، ندادن جایزه صلح نوبل به ترامپ را سیلی‌ای بر صورت ترامپ توصیف و اضافه کرد: غزه در صدر جنگ‌هایی بود که ترامپ تمام کرد.

نشریه دیلی اکسپرس در تارنمای خود با اشاره به اینکه ترامپ آشکارا علاقه وافر خود را به دریافت جایزه صلح نوبل بیان کرد، این عنوان را انتخاب کرد. «برنده جایزه صلح نوبل اعلام شد؛ ترامپ خوشحال نیست».

دیلی استارهم نوشت: ترامپ جایزه صلح نوبل را از دست داد.