به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ نماز جمعه این هفته چایپاره با حضور پرشور مردم این شهرستان برگزار شد.

امام جمعه چایپاره در خطبه‌های این هفته با اشاره به روند آتش بس بین رژیم صهیونیستی و غزه گفت: نظام اسلامی مشکلی با روند صلح ندارد، اما رژیم صهیونیستی هیچ وقت قابل اعتماد نیست و هر زمانی که خوی شیطانی او نیاز داشته باشد باز هم دست به قتل و جنایت در غزه خواهد زد و این صلح پایدار نخواهد بود

حجت الاسلام کریمپور افزود: موجودیت رژیم پلید صهیونیستی بر قتل و کشتار مسلمانان و غارت خاک و منابع آنان بنا شده است.