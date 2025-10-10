به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، این مراسم ضد صهیونیستی در کرمان از مصلی به سمت میدان شورا برگزار شد؛ و راه پیمایان با پلاکاردهای" مرگ بر اسرائیل" و... ، از ایستادگی ملت فلسطین و محور مقاومت حمایت و جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

.این مراسم در حالی برگزار شد ؛که دو سال از جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه می‌گذرد و مقاومت فلسطین، به‌ویژه جنبش حماس، توانسته است با وحدت گروه‌های مقاومت، رژیم صهیونیستی را وادار به عقب‌نشینی و شکست در اهدافش کند.