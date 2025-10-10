به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعه‌کشی بیست و هشتمین دوره رقابت‌های تنیس روی میز تیمی قهرمانی آسیا امروز برگزار شد.

بر این اساس، تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران در گروه چهارم این مسابقات قرار گرفت و باید به مصاف تیم‌های مالزی، قرقیزستان و نپال برود.

از هر گروه دو تیم برتر به مرحله بعد صعود می کنند و در مرحله حذفی پیش می روند و تیم‌های اول و دوم حذفی به مرحله حذفی اصلی راه پیدا خواهند کرد.

تیم ملی بانوان ایران با ترکیب ندا شهسواری، شیما صفایی، فاطمه یاری، ستایش ایلوخانی و صبا سراجی با هدایت سیما لیموچی در این رقابت‌ها حضور دارد.

همچنین تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران در گروه دوم این رقابت‌ها قرار گرفت و باید به مصاف تیم‌های مغولستان و مالدیو برود، تیم کشورمان به عنوان سرگروه این گروه شناخته می‌شود و شانس اصلی صعود به مرحله بعد است.

تیم ملی مردان ایران با ترکیب نوشاد عالمیان به عنوان کاپیتان، امیرحسین هدایی، بنیامین فرجی و محمد موسوی طاهر با هدایت جمیل لطف الله نسبی در این رقابت‌ها حضور دارد.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا ۱۹ تا ۲۵ مهر به میزبانی هند برگزار خواهد شد.