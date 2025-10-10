پخش زنده
امام جمعه موقت بیرجند:ایران؛ در مسیر پیشرفت، مقتدر و استوار ایستاده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حجتالاسلام سیدمحمدباقر عبادی در خطبههای نماز جمعه این هفته بیرجند با بیان اینکه ایران در عرصههای اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی روزبهروز قدرتمندتر میشود، گفت: ایران در مسیر پیشرفت، مقتدر و استوار قدم بر میدارد.
وی با تأکید بر اینکه در این وضعیت اقتصادی دولت باید بر معیشت مردم نظارت جدی داشته باشد افزود: امروز دشمنان به وسیله ابزار اسنپبک و نوسانات مصنوعی قیمت ارز، در پی القای ناامیدی در جامعه هستند.
امام جمعه موقت بیرجند با تاکید بر اینکه ملت ایران همواره با وحدت و هویت ایرانی اسلامی اش نقشههای دشمن را همچون دفاع ۱۲ روزه ناکام میگذارد، افزود: آتشبس در غزه نشانه شکست رژیم صهیونیستی است.