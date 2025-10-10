برگزاری جشنواره ورزشی یادواره مرحوم زندی نیا در البرز
جشنواره ورزشی یادواره مرحوم زندی نیاگوینده و سردبیر خبر صداوسیمای البرز آبانماه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، مدیر کل صدا و سیمای البرز با اشاره به مأموریتهای فرهنگی این رسانه، از آمادگی کامل برای پوشش رسانهای رویدادهای ورزشی، تولید برنامههای تخصصی و اجرای طرح های مشترک با اداره کل ورزش و جوانان خبر داد وگفت: در حوزههای فرهنگی، رسانهای و ورزشی، تقویت گفتمان سلامت محور در جامعه موجب توسعه ورزش می شود.
کریمی زارچی گفت: جشنواره ورزشی مرحوم زندینیا در آبان امسال برگزار می شود؛ این جشنواره در پنج رشته ورزشی که شامل تنیس روی میز، دارت، فوتبال رومیزی، تیراندازی و شطرنج است، برگزار میشود.
وی هدف از برگزاری این رویداد، تقویت همدلی و نشاط در بین کارکنان صدا و سیمای مرکز البرز عنوان کرد: این جشنواره به یاد سردبیر و گوینده فقید صداوسیمای البرز و به عنوان نماد احترام به مقام تلاشگران عرصه خبر و اطلاعرسانی نام گذاری شده است.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان البرز در این نشست با تأکید بر اهمیت تعاملات بین دستگاههی، اظهار کرد: صداوسیمای استان نقش کلیدی در توسعه فرهنگ ورزش ایفا میکند و این همکاری میتواند به الگویی مؤثر در جهت ارتقای سلامت جسمی و روانی اقشار مختلف جامعه تبدیل شود.
رضایی بر لزوم استفاده از ظرفیتهای رسانهای برای ترویج فرهنگ ورزش همگانی، انعکاس فعالیتهای ورزشی استان، مستندسازی دستاوردهای ورزشی و همچنین تولید محتواهای آموزشی، تحلیلی و انگیزشی در حوزه ورزش تأکید کرد.