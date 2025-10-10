وی هدف از برگزاری این رویداد، تقویت همدلی و نشاط در بین کارکنان صدا و سیمای مرکز البرز عنوان کرد: این جشنواره به یاد سردبیر و گوینده فقید صداوسیمای البرز و به عنوان نماد احترام به مقام تلاشگران عرصه خبر و اطلاع‌رسانی نام گذاری شده است.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان البرز در این نشست با تأکید بر اهمیت تعاملات بین دستگاههی، اظهار کرد: صداوسیمای استان نقش کلیدی در توسعه فرهنگ ورزش ایفا می‌کند و این همکاری می‌تواند به الگویی مؤثر در جهت ارتقای سلامت جسمی و روانی اقشار مختلف جامعه تبدیل شود.

رضایی بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای ترویج فرهنگ ورزش همگانی، انعکاس فعالیت‌های ورزشی استان، مستندسازی دستاورد‌های ورزشی و همچنین تولید محتوا‌های آموزشی، تحلیلی و انگیزشی در حوزه ورزش تأکید کرد.