برگزاری آیین نکوداشت شاعر پرآوازه «وحشی بافق» در بافق
آیین نکوداشت وحشی بافقی با حضور ادیبان و فرهیختگانی از سراسر کشور در سالن همایش آهنشهر بافق برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور در این آیین گفت: با توجه به اینکه در سالهای اخیر توجه بیشتری به مفاخر کشور صورت گرفته، آرامگاه آن دسته از مفاخری که تاکنون ساخته نشده یا نیازمند مرمت و توسعه هستند، در دستور کار قرار گرفته است.
محمود شالویی افزود: در همین راستا در آینده نزدیک و با همکاری مسئولان استان یزد، آرامگاه وحشی بافقی نیز ساخته خواهد شد.
شالویی بیان کرد: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از روز گذشته فعالیت خود را در یزد رسماً آغاز کرده و مقرر است جلساتی در این زمینه برگزار کند تا مفاخر استان شناسایی شده و برای آن دسته از شخصیتهایی که تاکنون مراسم نکوداشت یا بزرگداشتی برایشان برگزار نشده نیز، برنامههایی درخور تدارک دیده شود.
او ادامه داد: همچنین انتشار آثار این بزرگان نیز در دستور کار است و انجمن از چنین اقدامات فرهنگی حمایت خواهد کرد.
بابایی استاندار یزد نیز گفت: وحشی بافقی شاعری فرهیخته و نامدار است که در سطح کشور به عنوان یکی از اسوههای عرصه علم و ادب شناخته میشود و شایسته است هر سال برای او بزرگداشتی برگزار شود.
وی افزود: روز گذشته جلسهای با حضور رییس انجمن مفاخر و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، در یزد تشکیل شد و مقرر شد ساخت آرامگاه وحشی بافقی در دستور کار قرار گیرد؛ قرار است این آرامگاه در زادگاه او یعنی بافق، احداث شود و مکانی شایسته برای این شاعر بزرگ باشد.
رضا فلاح فرماندار بافق گفت: با توجه به اینکه ۱۸ مهرماه به نام روز وحشی بافقی نامگذاری شده و قراراست بهزودی در تقویم رسمی کشور نیز ثبت شود، امسال مراسم باشکوهی با حضور رئیس کتابخانه ملی، رئیس انجمن مفاخر کشور و جمعی از ادیبان، فرهیختگان و پژوهشگران ایرانپژوهی برگزار شد.
وی افزود: مقرر شد که با همکاری انجمن مفاخر کشور، بهزودی ساخت آرامگاه این شاعر بزرگ در زادگاهش آغاز شود.
فلاح خاطرنشان کرد: این قول را هم گرفتیم که شهرستان بافق به عنوان پنجمین شهرستان کشور، انجمن مفاخر خود را تشکیل دهد.
وی ادامه داد: در حالی که معمولاً این انجمنها در مراکز استانها تأسیس میشوند، اما به دلیل پیشینه فرهنگی غنی شهرستان بافق و وجود شخصیتهای بزرگی همچون وحشی بافقی، این مجوز به ما داده شد تا انجمن مفاخر شهرستان را پایهگذاری کنیم.
امیرخانی رئیس سازمان اسناد و کتابخانههای ملی کشور نیز در این آیین گفت: وحشی بافقی از شاعران پرآوازه و گرانسنگ قرن دهم و اوایل دوره صفوی است که چند نسخه خطی نفیس از آثار او در گنجینه سازمان اسناد و کتابخانه ملی نگهداری میشود.
وی افزود: نسخه دیجیتال آنها نیز تهیه شده و در فضای مجازی در دسترس است؛ افزون بر این، تحقیقات، پایاننامههای دانشگاهی و دیگر آثار مرتبط با او نیز در مخازن کتابخانه ملی موجود است.
امیرخانی بیان داشت: البته این موضوع تنها به وحشی بافقی محدود نمیشود؛ بلکه آثار مکتوب بسیاری از بزرگان این سرزمین، اعم از کتاب، اسناد خطی، رسالههای دانشگاهی و دیگر منابع ارزشمند، در کتابخانه ملی نگهداری میشود تا هم برای آیندگان محفوظ بماند و هم امروز در اختیار علاقهمندان فرهنگ قرار گیرد.
گفتنی است در این آیین استادانی برجسته همچون بهرام پروینگنابادی، محمود شالویی و غلامرضا امیرخانی در این مراسم سخن گفتند و هر یک جلوهای از عظمت وحشی را یادآور شدند.
همچنین اجرای موسیقی و هنرآفرینی نقاشان بافقی، فضایی دلنشین به این محفل بخشید.