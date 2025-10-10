پخش زنده
سومین جشنواره بادام در سامان استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری گفت: شهرک تخصصی بادام سامان آماده واگذاری به سرمایه گذاران است.
زارع افزود: سومین جشنواره ملی بادام سامان با هدف توسعه صادرات و معرفی ظرفیتهای این محصول استراتژیک، با حضور میهمانان داخلی و بینالمللی و با حمایت نهادهای حاکمیتی و اقتصادی در شهرستان سامان برگزار شد.
وی از حضور میهمانانی از کشورهای هندوستان، روسیه و کویت و نمایندگان اتاقهای مشترک بازرگانی ایران با این کشورها خبر داد و افزود: هدف از این حضور، توسعه مبادلات تجاری، صادرات و واردات کالاها به ویژه بادام است.
وی با اشاره به برنامهریزی برای ثبت ملی این رویداد، افزود: این جشنواره به صورت ثابت و سالیانه همزمان با روز سامان برگزار خواهد شد.
در حاشیه این مراسم، ۳۲ غرفه از سوی انجمنهای زیرمجموعه اتاق بازرگانی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان بادام، ارائهدهندگان ادوات کشاورزی مرتبط با بادامکاری و نهالستانها دایر شد.