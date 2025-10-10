حمله هوایی منتسب به ارتش پاکستان به شهر کابل، واکنش‌های تندی را در افغانستان به همراه داشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل، حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان امروز در پیامی، حمله هوایی پاکستان به شهر کابل و استان‌های خوست و پکتیکا و ننگرهار را محکوم کرد و آن را تخلف آشکار از قواعد بین‌المللی، نقض حاکمیت و تجاوز بر حریم افغانستان دانست.

رئیس‌جمهور اسبق افغانستان خاطرنشان کرد: سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان و منطقه غیرمسئولانه و به دور از عاقبت‌نگری بوده و آنچه امروز با آن دست و پنجه نرم می‌کند، عواقب و نتایج همان سیاست‌های غلط است. پاکستان با توجه به مسئولیت بین‌المللی خود در قبال تجاوز و نقض تعهدات بین‌المللی، بجای فرافکنی و توسل به تنش و خشونت، سیاست‌های غلط و زیانبار خود را مورد بازنگری قرار دهد.

‏حزب کنگره ملی افغانستان به ریاست عبداللطیف پدرام نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: حزب کنگره ملی افغانستان حمله تجاوزکارانه پاکستان به کابل را به شدت محکوم می‌کند و اقدام پاکستان را خلاف اصول بین المللی می‌داند.

" رنگین دادفر اسپنتا " وزیر خارجه اسبق افغانستان و از چهره‌های سیاسی نیز در رشته پیام‌هایی گفته است پاکستان و هند به دنبال نیروی نیابتی در افغانستان هستند.

وی افزود: این حمله همزمان با سفر امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان به هند انجام شده و سیاست پاکستان و هند در قبال افغانستان معطوف به صلح نبوده است.

‏" ضیاءالحق امرخیل " استاندار سابق ننگرهار نیز در واکنش به حملۀ هوایی پاکستان بر کابل گفت که این اقدام تجاوزی آشکار به حریم افغانستان است.

او افزود: «در جهان دو کشور چنین تجاوز‌هایی انجام می‌دهند؛ یکی اسرائیل و دیگری پاکستان.»

" معصوم استانکزی " رئیس امنیت ملی حکومت سابق افغانستان نیز در واکنشی نوشت «تجاوز آشکار پاکستان بر خاک کشور پیامد‌های عمیقی در پی دارد.» او پاکستان را «عامل اصلی» مشکل خواند و حملات هوایی به کابل را «تجاوز به حاکمیت ملی» دانست و محکوم کرد.

" عبدالحفیظ منصور " نماینده سابق مجلس نمایندگان افغانستان نیز در واکنش به حمله هوایی اخیر پاکستان بر بخش‌هایی از کابل گفته است که اسلام‌آباد از طریق خشونت و بمباران، به امنیت و ثبات دست نخواهد یافت.

او در یادداشتی نوشت: «پاکستان از طریق راه‌اندازی حملات هوایی به امنیت و ثبات نمی‌رسد. آن کشور باید دید خود را نسبت به افغانستان تغییر دهد. پاکستان تا هنوز دید سلطه‌جویانه دارد.»

‏" عبدالغفور لیوال " سفیر سابق افغانستان در تهران حمله پاکستان به شهر کابل را محکوم کرد و خواستار واکنش ملی و اتحاد قوی افغان‌ها در برابر این اقدام شد.