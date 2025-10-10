به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،امام جمعه موقت کرمان در ادامه به مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و از مسئولان خواست که برای مقابله با «گرانی‌های سرسام‌آور» اقدام کنند. وی همچنین بر لزوم تقویت تولید و حمایت از تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: مراکز تولیدی باید به عرصه تولید برگردند و ظرفیت‌های خود را به حداکثر برسانند.

وی گفت: مسئولان در طراحی و برنامه‌ریزی‌ها به واقعیت جامعه توجه کنید و خیال‌پردازی نکنید، طرحی را که تصویب می‌کنید چیزی باشد که اثرش در کف جامعه دیده شود.