مدیرکل دفتر وزارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بر ضرورت بهکارگیری ظرفیتهای فناورانه در راستای بهبود حکمرانی داده و پیشبرد هوشمندسازی صنعت کشور تأکید کرد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)؛ سیدعباس حسینی در بازدید از مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) گفت: بهرهگیری از دستاوردهای فناورانه این مرکز میتواند در حوزههای مختلف صنعتی، تحولآفرین باشد.
مشاور وزیر صمت استفاده بهینه از دادههای موجود در صنایع را یکی از اولویتهای اصلی دانست و افزود: استفاده هدفمند از دادههای ارزشمند در صنایع کشور، بهویژه در زمینههای حیاتی نظیر مصرف انرژی، آب، برق و سایر خدمات، میتواند منجر به ارتقای بهرهوری و بهبود راندمان کلی صنایع شود.
وی گفت: بهرهگیری از فناوریهای هوشمند، مسیر اصلی برای ارتقای بهرهوری و همزمان، کاهش مصرف انرژی در واحدهای صنعتی را به دنبال دارد.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش زیرساختهای فناورانه مگفا در تحقق عدالت آموزشی در سطح کشور اشاره کرد و افزود: با وجود چالشهای دسترسی به امکانات آموزشی در بسیاری از مناطق محروم، ظرفیتهای فناورانه این مرکز میتواند نقشی مؤثر در رفع این نابرابریها ایفا کند.
مدیرکل دفتر وزارتی وزارت صمت افزود: با تکیه بر توانمندیهای این شرکت، میتوان امکانات آموزشی موجود در کلانشهرها را بهصورت سریع، ارزان و هوشمند به مناطق دوردست و محروم منتقل کرد. این اقدام، یک گام مهم در تحقق شعار رئیس جمهور در زمینه عدالت آموزشی و مهارتی خواهد بود.