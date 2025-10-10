همزمان با هفته ملی کودک، کودکان و نوجوانان استان چهارمحال و بختیاری در خیابان کودک شهرکرد نقاشی‌های دیواری با موضوع مقاومت خلق کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: همزمان با فرارسیدن هفته ملی کودک، ویژه‌برنامه دیوارنگاری با موضوع «از مقاومت تا ظهور» در محل خیابان کودک شهرکرد برگزار شد. در این برنامه کودکان و نوجوانان با حضور فعال، نقاشی‌های دیواری را با هدف آموزش و آشنایی با حوزه مقاومت خلق کردند.

وی با اشاره به اهمیت این برنامه گفت: هدف اصلی ما از برگزاری این برنامه، آموزش و تقویت آگاهی کودکان نسبت به تاریخ مقاومت مردم استان است. این نقاشی‌های دیواری با سیر داستانی از مبارزات مردم استان پیش از انقلاب، مقابله با استبداد، دوران دفاع مقدس، پیشرفت‌های علمی کشور، جنگ ۱۲ روزه و نهایتاً امید به ظهور امام زمان (عج) همراه است.

واحد بیان داشت: این برنامه با حضور جمعی از کودکان و نوجوانان مراکز شهرستان‌های شهرکرد و فرخ‌شهر برگزار شد و امیدواریم این حرکت فرهنگی و هنری ادامه‌دار باشد تا بچه‌ها بتوانند با زبان هنر، تاریخ و هویت خود را بهتر بشناسند.

وی اضافه کرد: در کنار این دیوارنگاری، پویش «جهان کودکان را ببین» نیز به منظور همبستگی و حمایت از زندگی کودکان و نوجوانان به ویژه کودکان مظلوم غزه آغاز شده است. مدیرکل کانون ابراز امیدواری کرد که این پویش بتواند پیام صلح و همدلی را به سراسر جهان برساند.

واحد گفت: این حرکت فرهنگی به مناسبت هفته ملی کودک، فرصتی مغتنم برای تقویت حس همبستگی، آگاهی تاریخی و انسان‌دوستی در میان کودکان و نوجوانان استان به شمار می‌رود.