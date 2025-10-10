در حاشیه برگزاری نشست بین‌المللی کارگروه اقدامات بشردوستانه مقابله با بلایای طبیعی مسابقه امداد و نجات دریایی با حضور تیم‌هایی از ایران، پاکستان، سریلانکا، هند، امارات، اندونزی، چین به مدت یک روز در بندر نوشهر برگزار شد.

این مسابقه که با هدف، ارتقای سطح مهارت‌های عملیاتی تیم‌های امدادی در شرایط بحرانی انجام شد، تیم‌های شرکت‌کننده باید پس از دریافت پیام اضطراری، با سرعت عمل بالا خود را به کشتی که دچار سانحه دریایی شده بود رسانده و یک فرد مصدوم را از درون کشتی نجات دهند.

شرکت‌کنندگان پس از ورود به آب، با شنا به سمت کشتی حرکت کرده و پس از یافتن مصدوم و رساندن فرد مصدوم به ساحل اقدامات اولیه مانند بررسی علائم حیاتی و انجام عملیات احیا (CPR) را در شرایط دشوار انجام دادند. سپس، مصدوم را به نزدیکترین مرکز درمان منتقل کنند.

در پایان این مسابقه یک روزه تیم چهار نفره امداد و نجات دریایی ایران مقام اول، تیم پاکستان مقام دوم و تیم هندوستان مقام سوم را کسب کردند.