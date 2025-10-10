وی حمایت بی‌قید و شرط جمهوری اسلامی ایران از فلسطین و گروه‌های مقاومت را اعلام کرد و گفت:ایران با قدرت و آمادگی بیشتر در برابر تهدیدات ایستاده است.

امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمبود منابع آب و انرژی گفت:در مصرف آب، برق و گاز باید به‌ طور جدی صرفه‌جویی کنیم تا از خطر جیره‌بندی در آینده جلوگیری شود.

امام جمعه تبریز به وضعیت بازار نیز اشاره کرد و از دولت خواست تا نظارت بیشتری بر قیمت‌ها و بازار داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل به اهمیت ارتباط مستمر بین خانواده‌ها و مدارس پرداخت و تاکید کرد: روز ۲۴ مهر به‌عنوان روز پیوند اولیا با مربیان شناخته می‌شود. در این روز باید خانواده‌ها و آموزش و پرورش بیش از پیش به یکدیگر نزدیک شوند و تعاملات خود را تقویت کنند. نظارت خانواده‌ها بر فعالیت‌های آموزشی فرزندان و ارتباط دائمی با مدارس بسیار ضروری است.

وی با اشاره به اهمیت پیوند میان مساجد و مدارس گفت:ارتباط این ۲ نهاد فرهنگی باید تقویت شود تا بستری برای حضور و فعالیت بیشتر دانش‌آموزان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی فراهم شود.