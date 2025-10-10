امام جمعه خرمآباد:
افکار جهانی رژیم صهیونیستی را وادار به آتش بس کرد
امام جمعه خرمآباد گفت: مقاومت مردم فلسطین سبب شد که شیطان بزرگی که چندین بار با آتشبس در شورای امنیت مخالفت کرده بود، مجبور به پذیرش آن شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، حجتالاسلام والمسلمین شاهرخی، در خطبههای نماز جمعه در مصلای الغدیر خرم آباد با تأکید براینکه افکار عمومی و بیداری ملتها، آمریکا و رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی را مجبور به پذیرش آتشبس کرد گفت: این واقعیت نشان داد که قدرت وجدانهای بیدار، فراتر از سلاح عمل میکند.
نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به گسترش موج اعتراض ملتهای جهان علیه جنایات صهیونیستها افزود: این ایستادگی جهانی، الهام گرفته از فرهنگ ایثار و مقاومت و آموزههای شهیدان است.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی شهدا را نماد معامله با خدا و اخلاص درعمل دانست و افزود: سبک زندگی شهید، بهترین الگوی جوانان برای مقابله با مشکلات و آسیب هاست.
امام جمعه خرم آباد با گرامیداشت یاد شهیدغلام رضا جمشیدی پور، مأمور دلاور مبارزه با قاچاق مواد مخدر، گفت: عاملان کشت، ترویج و توزیع مواد افیونی در ریخته شدن خون شهدا شریکند و باید در برابر قانون و وجدان جامعه پاسخگو باشند.
نماینده ولی فقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از نیروهای مسلح کشور برای صیانت از امنیت و ارزشهای دینی، اسلامهراسی را توطئه استکبار دانست و تأکید کرد: ملت بیدار ایران، با بصیرت و همافزایی مردم و دولت، فتنههای دشمن را خنثی خواهد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی گفت: همانگونه که ملت ما با بیداری خود آمریکا و رژیم جعلی اسرائیل را در جهان به عقب راندهاند، مسئولان هم با خدمت صادقانه و نظارت جدی بر بازار و برخورد قاطع با گرانفروشان و محتکران مردم را در این شرایط سخت یاری کنند.
سالروز شهادت شهید اشرفی اصفهانی، روز ملی استاندارد و نقش ان در ارتقا کیفیت کالا و خدمات، هفته اولیا و مربیان و بهداشت و روان از دیگر محورهای سخنان حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی در خطبههای نماز جمعه خرم آباد بود.
در گرامیداشت روز استاندارد و هفته کودک هم مدیران کل استاندارد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سخنرانان پیش از خطبههای نماز جمعه خرم آباد بودند.
به مناسبت سالروز تشکیل سازمان بازرسی نیز میزخدمت اداره کل بازرسی در مصلای الغدیر خرم آباد دایر شد.