به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سردار حسین امجدیان گفت: سامانه ۱۹۷ یک پل ارتباطی حیاتی میان پلیس و شهروندان است که از ابتدای سال جاری تاکنون توانسته ارتباط نزدیک‌تری میان مردم و نیروی انتظامی برقرار کند.

وی افزود: از ابتدای سال تا به امروز، تعداد تماس‌های برقرار شده با این سامانه به ۱۰ هزار و ۷۹ مورد رسیده که نشان‌دهنده افزایش ۶ درصدی نسبت به سال گذشته است. از این تعداد تماس‌ها، ۳۲۰۴ مورد نیازمند رسیدگی بوده که این رقم نسبت به سال قبل ۱۶ درصد رشد داشته است.

سردار امجدیان با اشاره به اینکه بیش از ۳۷۰۰۰ نفر از شهروندان برای دریافت راهنمایی و ارشاد با این سامانه تماس گرفته‌اند، خاطرنشان کرد: این آمار نیز نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است که بیانگر استقبال و اعتماد بیشتر مردم به نیروی انتظامی است.

فرمانده انتظامی استان همچنین به تشکر و تقدیر مردم از خدمات کارکنان پلیس اشاره کرد و گفت: در سال جاری ۱۲۷۱ از پرسنل پلیس مورد تقدیر قرار گرفته‌اند که این رقم ۴ درصد بیش از سال گذشته است.

وی با بیان اینکه برخی از شهروندان نیز گلایه‌هایی داشته‌اند، گفت: این موارد به دقت بررسی و پیگیری شده و بنده شخصا در رفع این مشکلات تلاش کرده‌ام تا رضایت مردم حفظ شود.

سردار امجدیان تاکید کرد: هدف اصلی ما خدمت به مردم عزیز است و تمام توان نیروی انتظامی بر این است که مشکلات و دغدغه‌های شهروندان را در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل مربوط به پارکینگ، تصادفات و سایر موضوعات مرتبط با پلیس، به سرعت و به نحو احسن حل و فصل کنیم. امروز نیز شاهد حضور جمعی از شهروندان در این سامانه و پیگیری مشکلات‌شان بودیم که دستورات لازم جهت رفع آنها صادر شده است.

وی ادامه داد: این گزارش نشان می‌دهد که سامانه ۱۹۷ دفتر نظارت همگانی به عنوان کانالی موثر در ارتباط میان مردم و پلیس، نقش مهمی در بهبود خدمات انتظامی و افزایش رضایت شهروندان ایفا می‌کند.