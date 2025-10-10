نمایشگاه مردم‌شناسی روستای هیو به مناسبت روز ملی روستا و عشایر با هدف معرفی جلوه‌های اصیل فرهنگ و زندگی سنتی مردم منطقه برپا شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ساوجبلاغ گفت: نمایشگاه مردم‌شناسی روستای هیو به مناسبت روز ملی روستا و عشایر، آیین‌ها و سبک زندگی مردم این منطقه در قالبی ملموس و هنری به نمایش گذاشته است..

مهدی کاظمی گفت: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی بستری برای انتقال تجربیات نسل‌های گذشته به نسل امروز است. فرهنگ روستایی ما مجموعه‌ای از ارزش‌ها، آیین‌ها، باور‌ها و مهارت‌هایی است که در گذر زمان شکل گرفته و بخش مهمی از هویت ایرانی را تشکیل می‌دهد.

کاظمی افزود: در نمایشگاه مردم‌شناسی هیو، نمونه‌هایی از ابزار‌های سنتی زندگی روستایی، پوشاک محلی، وسایل آشپزی قدیمی، ابزار کشاورزی، صنایع‌دستی و آثار هنری که سال‌ها بخشی از زندگی مردم این منطقه بوده، در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

رئیس اداره میراث فرهنگی ساوجبلاغ با اشاره به اهمیت حمام تاریخی هیو در برگزاری این رویداد اظهارکرد: این بنا یکی از شاخص‌ترین آثار تاریخی منطقه است که پس از مرمت، به‌عنوان فضایی فرهنگی مورد استفاده قرار گرفته است. انتخاب این مکان برای برگزاری نمایشگاه، علاوه بر تقویت هویت محلی، موجب آشنایی بیشتر مردم با بنا‌های تاریخی و کارکرد‌های فرهنگی آنها می‌شود.

کاظمی خاطرنشان کرد: نمایشگاه مردم‌شناسی هیو به‌صورت رایگان تا روز یکشنبه ۲۰ مهرماه، در دو نوبت صبح از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و عصر از ساعت ۱۶ تا ۱۹ پذیرای بازدیدکنندگان است. در این مدت، هنرمندان بومی نیز با ارائه تولیدات صنایع‌دستی خود از جمله گلیم، سفال، قلم‌زنی و منسوجات محلی در کنار آثار تاریخی، جلوه‌ای زنده از هنر و زندگی سنتی روستایی را به نمایش می‌گذارند.