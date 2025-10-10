بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، حجتالاسلام یوسف جمالی در خطبههای نماز جمعه بوشهر با اشاره به روز سالمند مسئله احترام به والدین و سالمندان را محور سخنان خود قرار داد و این مهم را معیار کلیدی برای سنجش هویت دینی و اجتماعی جامعه دانست.
وی با ذکر آیات و روایات، بر شأن و منزلت پدر و مادر تأکید و اظهار کرد: اگر حرمت بزرگان و حاملان ارزشهای دینی رعایت نشود، فرهنگ غنی این دیار به دست فراموشی سپرده میشود و فرهنگ بیهویتی بر جامعه سایه خواهد افکند.
خطیب نماز جمعه بوشهر یادآور شد: پیامبر اسلام (ص) حرمت مسلمان سالخورده و حامل قرآن را همردیف امام عادل دانسته و تجلیل از آنان، تجلیل از خداوند است.
وی توجه به معیشت مردم، لزوم کنترل بازار، توجه به حل مشکلات اقتصادی مردم آسیبپذیر را مورد تأکید قرار داد و گفت: باوجود تلاش و برنامهریزی مسئولان، بحث توجه به حل مشکلات مردم از جمله لزوم کنترل بازار، توجه به معیشت مردم به ویژه اقشار آسیبپذیر و جوانانی که جویای شغل و در شرف ازدواج هستند باید در اولویت کار مسئولان باشد.
حجتالاسلام جمالی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید نادر مهدوی و همرزمانش در نبرد مستقیم با آمریکا در آبهای خلیجفارس، افزود: شهید مهدوی در دوران دفاع مقدس با مین به جنگ ناوهای دشمن رفت و امروز نیز اگرچه جنگ نظامی به پایان رسیده، اما میدان نبرد در عرصه دیگری ادامه دارد.
وی با اشاره به موضوع حجاب، با بیان اینکه کشف حجاب تنها یک ناهنجاری شخصی نیست بلکه خیانت سیاسی است، اظهار کرد: هر مسئول یا مدیری که با تفکر، گفتار یا اقدام خود زمینهساز گسترش این پدیده شود، مرتکب حرام سیاسی شده و باید پاسخگوی وجدان عمومی جامعه باشد.
امام جمعه موقت بوشهر فعالتر شدن قرارگاه عفاف و حجاب در سطح استان و شهرستانها را مطالبه قطعی مردم عنوان کرد و خواستار گزارشدهی شفاف قرارگاههای عفاف و حجاب و مشارکت عملی خانواده، مسئولین، و مدارس در ارتقای فرهنگی جوانان شد.
وی با بیان اینکه امروز جبهه تحریف و بیتفاوتی، فرهنگ اصیل و امنیت عاطفی خانوادهها را نشانه گرفته است تأکید کرد: باید مراقب باشیم روایتهای جعلی و بیهویتی جایگزین فرهنگ عاشورایی و مقاومتی نشوند.
حجتالاسلام جمالی با نگاه به تحولات اخیر غزه و جریان آتشبس، پذیرش آتشبس از سوی اسرائیل را نماد شکست راهبردهای این رژیم و پیروزی هوشمندانه مقاومت فلسطین توصیف کرد و با اشاره به شکست اهداف اعلام شده اسرائیل، از جمله نابودی حماس و کوچاندن مردم فلسطین، بر این نکته تأکید کرد که ایستادگی مردم غزه و تدبیر رهبران مقاومت، رژیم صهیونیستی را وادار به درخواست آتشبس کرد؛ وضعیتی که دقیقاً مشابه تجربه حقارتآمیز آنان در جنگ ۱۲ روزه بوده است.
وی تأکید کرد: اسرائیل امروز منزویتر و منفورتر از همیشه است. ذات این رژیم خیانت، پیمانشکنی و چپاول است. مذاکره و گفتوگو نزد آنان تنها ابزاری برای تحقق اهداف استعماری است، و نباید فریب این سناریوهای رسانهای را خورد.
خطیب نماز جمعه بوشهر با استناد به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، سرانجام رژیم صهیونیستی را چیزی جز نابودی و شکست ندانست و خطاب به امت اسلامی افزود: جهاد روایت امروز اهمیت مضاعفی دارد؛ رسانهها و متولیان فرهنگی باید اجازه ندهند حقیقت مقاومت تحت تأثیر تحریف و دروغ قرار گیرد.
وی با اشاره به مناسبتهای پیشرو از جمله روز جهانی استاندارد، روز عصای سفید و پیوند اولیا و مربیان، مسائل زیرساختی و اجتماعی استان را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: روز عصای سفید، نماد احترام، عدالت و پاسخگویی به حقوق نابینایان و شهروندان دارای معلولیت است و زیرساختهای شهری، معابر، ورودی ادارات و خیابانها باید با استانداردهای جهانی تطبیق داده شوند تا زندگی برای همه شهروندان بوشهر آسان شود.
حجتالاسلام جمالی در بخش دیگری از سخنانش به نقش کلیدی پیوند خانواده، مدرسه و مسجد در تربیت نسل فردا اشاره کرد و گفت: سه محور کلیدی باید دست به دست هم دهند؛ خانواده با محوریت پدر و مادر، مدرسه با محوریت مربیان، و مسجد با نقش امام جماعت محلات. این همافزایی، تضمین کننده هویت ملی و دینی استان است.
وی همچنین به بحران آب در برخی محلات بوشهر پرداخت و با اشاره به شرایط دشوار دسترسی شهروندان به آب شرب تأکید کرد: در برخی مناطق بوشهر شبکه آبرسانی در ۴۸ ساعت فقط ۴ ساعت آب دارد؛ این شرایط قابل تحمل نیست و مسئولان باید پیگیری عاجل داشته و نتیجه کار خود را بیپرده به مردم گزارش دهند.