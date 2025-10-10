پخش زنده
تیم ملی واترپلو ایران با پیروزی مقابل ژاپن به فینال یازدهمین دوره قهرمانی ورزشهای آبی آسیا راه یافت.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی واترپلو ایران در مرحله نیمه نهایی یازدهمین دوره قهرمانی ورزشهای آبی آسیا، تیم ژاپن را با نتیجه ۱۹-۱۸ شکست داد تا فینالیست این دوره از رقابتها شود.
تیم ملی واترپلو ایران که حضور قدرتمندانهای در این دور از رقابتها داشته است، پس از غلبه بر چین در اولین بازی مرحله گروهی خود، تیمهای هنگکنگ و ازبکستان را هم از پیش رو برداشت و در مرحله یک چهارم نیز مقابل تایلند، پیروز شد.
این دوره از مسابقات فردا در احمدآباد هند با برگزاری دیدارهای ردهبندی و فینال به پایان میرسد.
واترپلو ایران پیش از این در مسابقات واترپلو قهرمانی آسیا در سالهای ۱۹۸۴ و ۱۹۹۵ به عنوان سومی دست یافته بود و در مسابقات واترپلو قهرمانی ۲۰۲۳ آسیا عنوان نایب قهرمانی را به ارمغان آورده بود. واترپلوی ایران در تاریخ بازیهای آسیایی نیز مقام قهرمانی بازیهای آسیایی ۱۹۷۴ تهران و مقام سوم بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا را در کارنامه دارد.