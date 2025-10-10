مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی از آمادگی این استان برای پذیرش و همکاری با سرمایه‌گذاران کشور کره‌جنوبی خبر داد.

صفری تأکید کرد : ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی متنوع این منطقه، از جمله دریاچه ارومیه، بازار تاریخی خوی، کلیسا‌های ثبت جهانی و مسیر‌های بوم‌گردی مرزی، می‌تواند مقصدی جذاب برای گردشگران آسیایی باشد.

به گفته وی در دیدار هیأت کره‌ای با مسئولان استانی، موضوعاتی همچون ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی مدرن، ساخت مجتمع‌های گردشگری سلامت، و برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان اضافه کرد: هدف از این همکاری، جذب سرمایه خارجی در حوزه زیرساخت‌های گردشگری و رونق اقتصادی مناطق کمتر‌برخوردار است.

این اقدام در چارچوب سیاست وزارت میراث فرهنگی برای گسترش همکاری‌های بین‌المللی گردشگری ایران انجام می شود و آذربایجان غربی به‌دلیل موقعیت جغرافیایی و هم‌جواری با ترکیه یکی از محور‌های اصلی این برنامه به‌شمار می‌رود.