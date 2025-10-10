به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در استان امروز در خطبه‌های نماز جمعه شهر رشت با اشاره به ددمنشی‌های پیاپی دشمنان جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنان کشورمان به ویژه آمریکا و رژیم جعلی اسراییل هیچ گاه دست از دسیسه و نابودی ملت ایران برنداشته و بر نخواهند داشت، اما پیام آشکار ملت صبور و مقاوم ایران به دشمنان این است که زیر بار حرف هیچ زورگویی نرفته وعزت خود را از بین نخواهد برد.

آیت الله رسول فلاحتی همچنین با اشاره به بیداری جهانی ملت‌ها در حمایت از مردم مقاوم غزه وفلسطین افزود: امروز دنیا به ماهیت پوشالی و دروغین آمریکا و اسرائیل پی برده و به حمایت از مردم بی دفاع ومظلوم غزه برخواسته و این امر نوید پیروزی مظلومان عالم را می‌دهد.

وی گفت: ما هیچگاه به آمریکا و صهیونیست‌ها خوشبین نبودیم و حماس و شبکه مقاومت نیز بر این امر واقفند.

خطیب جمعه رشت همچنین به فعال شدن مکانیزم ماشه از سوی دشمنان کشورمان هم اشاره کرد و گفت: هدف امریکا از این اقدام به زانو درآوردن مردم ایران در حوزه‌های مختلف به ویژه درحوزه دفاعی، هسته‌ای واقتصادی است و ضروریست دولت و مجلس به وضعیت معیشت مردم و ایجاد آرامش و ثبات اقتصادی در جامعه بیشتر توجه کنند تا توطئه‌های دشمنان خنثی شود.