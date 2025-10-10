پخش زنده
امروز: -
قائم مقام وزیر کشور: اکنون حدود ۸۰ هزار دانشجوی عراقی در دانشگاههای ایران مشغول تحصیل هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ قائم مقام وزیر کشور و رییس ستاد مرکزی اربعین عصر پنجشنبه در آیین تجلیل از رییسان کمیتههای ستاد اربعین در تالار شهروند اصفهان گفت: اکنون حدود ۸۰ هزار دانشجوی عراقی در دانشگاههای ایران مشغول تحصیل هستند یعنی فرهنگ انقلاب و ارزشهای کشور ما را آموزش میبینند.
سردار علیاکبر پورجمشیدیان افزود: برخی در تلاش برای برهم زدن ارتباط ایران وعراق هستند در حالیکه اکنون در دانشگاههای ما هر دانشجویی از هر کشوری میتواند به تحصیل بپردازد و درآمد برای این کشور ایجاد کند.
وی تاکید کرد: این در حالیست که در برخی موارد تخلفات و جرایمی در مرزها و یا توسط موکبهای ایرانی رخ میدهد ولی این نباید باعث شود که رابطه ۲ ملت بر هم بخورد بلکه بنا بر مقررات باید با مجرمان در هر کشوری برخورد شود.
قائم مقام وزیر کشور، مردم عراق را بهترین ملت دانست و گفت: موکبداران نباید با مردم عراق رقابت کنند، زیرا آنها باسخاوتترین، با کرامتترین و مردمیترین حرکت را برای اربعین انجام میدهند.
سردار علیاکبر پورجمشیدیان، یکی از اقدامات مورد نیاز را در عراق نبود موکب برای خانمها عنوان و تاکید کرد: موکبهای مخصوص برای خانمها در نظر گرفته شود.
وی، همچنین به کاهش ۴۰ درصدی تلفات ناشی از حوادث رانندگی و ابتلا به بیماری زائران اربعین امسال خبر داد و گفت: مراسم اربعین بدون کوچکترین حادثه امنیتی در ایران و عراق برگزار شد.
به گفته وی، با وجود اینکه اربعین امسال در گرمترین فصل، ماه و روزهای سال برگزار شد ولی حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار زائر و بسیار بیشتر از سالهای قبل در این مراسم حاضر شدند.
رییس ستاد مرکزی اربعین افزود: امسال باشکوهترین، امنترین و پورشورترین مراسم اربعین را در مقایسه با سالیان گذشته داشتیم.
سردار علیاکبر پورجمشیدیان یادآور شد: مردم اصفهان با جمعیت بیش از ۲۸۰ هزار نفر و با ۱۸۰ موکب، نقش پرشوری را در برگزاری راهپیمایی اربعین امسال داشتند و خدمات بسیار خوبی را به شرکت کنندگان در این مراسم ارائه کردند.
استاندار اصفهان هم در این مراسم گفت: امسال اربعین در اصفهان به لحاظ حضور و همافزایی، انضباط و مدیریت جهادی بسیار خاص و متفاوت بود که این مهم در نتیجه کارگروهی موفق توسط مردم نمود یافت.
جمالی نژاد، اصفهان را یکی از موفقترین استانهای کشور در اجرای ماموریت اربعین عنوان کرد و گفت: این استان بهواسطه مدیریت خوب در ارائه خدمات منظم در حوزه حمل و نقل، اسکان و پشتیبانی بسیار خوش درخشید.
جمالینژاد افزود: باید با شناسایی نقاط ضعف و قوت و با نگاهی آیندهنگر و بهبود مستمر بهدنبال هرچه بهتر برگزار کردن مراسم اربعین سال آینده باشیم.
در پایان این مراسم از روسای کمیتههای ستاد اربعین استان اصفهان و همچنین تعدادی از دستگاههای خدمات رسان و موکبداران تجلیل شد.