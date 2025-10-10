امام جمعه کیش، گفت: مقاومت، مسیر پیروزی ملت فلسطین است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام والمسلمین بی‌نیاز در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به تحولات فلسطین، گفت: دو سال از عملیات طوفان الاقصی گذشته است و رژیم صهیونیستی با وجود حمایت‌های گسترده دچار شکست شده است.

او راه پیروزی ملت فلسطین را مقاومت دانست و بر استمرار حمایت از مردم و جبهه مقاومت تأکید کرد.

امام جمعه کیش، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر به وحدت، همدلی و امید در جامعه نیاز داریم و هر اقدامی که موجب تضعیف انسجام ملی شود، برخلاف منافع کشور و خواست دشمنان است.

حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز، اقتدار ایران را راه حل مشکلات کشور برشمرد و افزود: برای رسیدن به اقتدار، باید هم‌زمان اقتصاد، توان دفاعی، دیپلماسی و وحدت اجتماعی را تقویت کنیم تا دشمنان جرأت تهدید و تجاوز به کشور را نداشته باشند.

امام جمعه کیش، گفت: تقویت تولید، جذب سرمایه‌گذاری و اتکا به توان داخلی از پایه‌های اصلی قدرت ملی است و مدیران باید شعار سال را سرلوحه عمل خود قرار دهند.

او با تاکید بر ارتقای توان نظامی و دفاعی کشور، گفت: تجربه جنگ‌های اخیر نشان داد قدرت بازدارندگی ایران، عامل اصلی عقب‌نشینی دشمن بود.

امام جمعه کیش، قدرت سیاسی و دیپلماسی فعال را از مؤلفه‌های بازدارندگی برشمرد و گفت: حضور مؤثر در عرصه‌های بین‌المللی، تعامل با کشور‌های همسو و تقویت محور مقاومت باید راهبردی دنبال شود تا هیچ قدرتی توان تهدید ملت ایران را نداشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز با تأکید بر نقش امید و آرامش روانی در جامعه، خاطرنشان کرد: دشمنان تلاش می‌کنند مردم را ناامید کنند، اما ملت بصیر ایران همواره با درک درست از شرایط و با امید به آینده در کنار نظام و انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

او با اشاره به هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: وجود رهبری حکیم و شجاع از بزرگ‌ترین سرمایه‌های ایران اسلامی است و با تکیه بر تدبیر و مقاومت، کشور مسیر پیشرفت و اقتدار را با قدرت ادامه خواهد داد.