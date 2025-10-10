به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز گفت: کرج شهری مملو از زیبایی، خاک حاصلخیز، مردمی با تنوع فرهنگی و اقوام رنگارنگ است که دارای دیرینه‌ای قوی و تاریخی است. این خطه محل زیست مشاهیر ملی و بین‌المللی بوده و همواره افتخارآفرین بوده است.

کاظمینی با بیان اینکه روز کرج فرصتی برای آشنایی و شناساندن هویت‌های این شهر است.

وی با اشاره به برنامه‌های متنوع پیش‌بینی شده برای این مناسبت گفت: با همفکری و مشورت با فرهیختگان و دوستداران کرج، برنامه‌های متعددی طراحی شده است که مهم‌ترین آنها برگزاری آیین گرامیداشت روز کرج در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در بیستم مهرماه است. همچنین جشنی با حضور آحاد مردم در پارک ایران کوچک برگزار خواهد شد.

وی گفت: علاوه بر این، گردهمایی‌های تخصصی در حوزه فرهنگ و هنر در نقاط مختلف شهر کرج اجرا می‌شود و همچنین اکران تصاویر تاریخی با عنوان «اولین‌های کرج» در سطح شهر از دیگر اقدامات برنامه‌ریزی شده است.

وی گفت: این مراسم با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی کرج و تقویت همبستگی مردمی برگزار خواهد شد.