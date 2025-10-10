کارشناس هواشناسی چهارمحال و بختیاری از کاهش دما و کیفیت هوا در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مهرداد قطره در خصوص خطر سرمازدگی محصولات کشاورزی وانتقال گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا در استان هشدار داد.

وی افزود: این سامانه از امروز در استان آغاز و تا دوشنبه ادامه دارد و به افراد آسیب پذیر توصیه کرد: از قرار گرفتن در محیط‌های باز در مواقع آلودگی اجتناب کنند.

به گفته وی: این سامانه درمناطق استان به ویژه شهرستان‌های شهرکرد، بن، سامان، بروجن فرخ، شهر، فارسان کوهرنگ و شمال کیار پیش بینی شده است.