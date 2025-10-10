به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد، در نماز جمعه این هفته، نمازگزاران شهرستان ضمن تبریک پیروزی غزه و مقاومت ملت فلسطین، جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت آشکار آمریکا از آن را محکوم کردند. آنها تاکید کردند که اسرائیل و آمریکا هیچ‌گاه دنبال صلاح هیچ کشوری نبوده‌اند و همواره منافع خویش را دنبال می‌کرده‌اند.

نمازگزاران یادآور شدند که دشمنان علیرغم برخورداری از امکانات نظامی گسترده، نتوانستند بر اراده قوی نیرو‌های انقلابی غلبه کنند، چرا که آنها مجهز به سلاحی نیرومند به نام ایمان و مقاومت بودند. به اعتقاد این جمع، آنان با ایثار و استقامت خود نه خاک خود را دادند و نه کرامت ملی‌شان را فدا کردند.

این مواضع نمازگزاران مهابادی در قالب فریاد یکپارچه‌ای مطرح شد مبنی بر این‌که مقاومت تنها راه ایستادگی در برابر ظلم است و هرکس بخواهد ملت‌ها را از ارزش‌های خود دور کند، محکوم به نابودی خواهد بود.