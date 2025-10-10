به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی ارتش رژیم اسرائیل اعلام کرد: توافق آتش‌بس از ساعت ۱۲:۰۰ به وقت محلی وارد مرحله اجرایی شد.

سخنگوی ارتش رژیم اسرائیل افزود: از ساعت ۱۲ ظهر، ارتش مطابق با توافق آتش‌بس، در امتداد خطوط استقرار جدید، مستقر شد.

او افزود: نیرو‌های فرماندهی جنوبی ارتش اسرائیل در منطقه مستقر هستند و به تلاش برای از بین بردن هرگونه تهدید فوری ادامه خواهند داد.

سخنگوی ارتش رژیم اسرائیل گفت: براساس توافق، نیرو‌های اسرائیل در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت و آمد از جنوب نوار غزه به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود.

این سخنگو با بیان اینکه نیرو‌های ما در شمال نوار غزه شامل بیت حانون، بیت لاهیا و الشجاعیه مستقر هستند، افزود: نزدیک شدن به منطقه گذرگاه رفح، محور صلاح الدین و تمام مناطقی که نیرو‌های ما در منطقه خان یونس در جنوب نوار غزه مستقر هستند، فوق‌العاده خطرناک است.

او گفت: ماهیگیری، شنا و غواصی در منطقه دریایی خطر زیادی دارد و نسبت به ورود به دریا هشدار می‌دهیم.

همزمان خبرنگار الجزیره از گشوده شدن خیابان «الرشید» و آغاز بازگشت آوارگان فلسطینی از مرکز و جنوب نوار غزه به شهر غزه خبر داد.

بامداد پنجشنبه ۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۷ مهرماه ۱۴۰۴) جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.