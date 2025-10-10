به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، تیم بسکتبال موندو پارک کیش در رقابت های بسکتبال لیگ نوجوانان توانست در هفته دوم تیم پژوا اهواز را ۷۵ بر ۶۰ شکست دهد.

این رقابتها با حضور ۵۲ تیم در ۱۶ گروه دنبال می شود.

نماینده کیش در این رقابتها در هفته اول موندو کیش نتوانست با پیروزی از زمین خارج شود و نتیجه را ۷۹ بر ۸۶ به تیم گلنور اسپادانا واگذار کرد.

مهدی کهورزاده سرمربی تیم به همراه بنی اسدی، محمدرضا صادقی هدایت بسکتبالیست های نوجوان کیش را برعهده دارند.

تیم موندوپارک کیش در گروه G با تیم‌های بسکتبال پژوا اهواز و گلنور اسپادانای اصفهان در لیگ نوجوانان کشور در حوزه جنوب کشور هم‌گروه است.