برگزاری راهپیمایی جمعههای خشم در آذربایجان شرقی
راهپیمایی جمعههای خشم در همدردی با کودکان مظلوم غزه در سراسر استان آذربایجان شرقی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،راهپیمایی جمعههای خشم در همدردی با کودکان مظلوم غزه پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در تبریز و سراسر استان برگزار شد.
این راهپیمایی در تبریز بعد از اقامه نماز جمعه از سه راهی مصلی تا میدان ساعت برگزار شد.
شرکتکنندگان در این حرکت مردمی با سردادن فریادهای اللهاکبر و هیهات من الذله بر ادامه مسیر مقاومت تاکید کردند.
