معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام گفت: برگزاری نمایشگاه صنایعدستی ایلام در استان واسط عراق، فرصت مناسبی برای معرفی هنر و فرهنگ ایرانی و توسعه همکاریهای اقتصادی بین دو کشور فراهم میکند.
به گزاش خبرگزاری صدا و سیما ، عباس میرزاد گفت : نمایشگاه صنایعدستی ایلام با حضور ۱۵ نفر از هنرمندان و تولیدکنندگان فعال این حوزه به مناسبت روز ملی عراق ، امروز در استان اوسط عراق برگزار می شود .
وی افزود: این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیتهای هنری و فرهنگی استان ایلام و سایر استانهای کشور، توسعه بازار فروش محصولات صنایعدستی و تقویت پیوندهای فرهنگی میان ایران و عراق برگزار میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام گفت : در این نمایشگاه رشتههای متنوعی از جمله گلیم، جاجیم، کیف چرمی، معرق چرم، حصیربافی، چیت، عروسک و بافتنیهای سنتی، سفال، سبد حصیری پارچهای، زیورآلات، تابلو ساقه گندم، وسایل چوبی و ظروف مسی در معرض دید مردم و علاقهمندان قرار گرفته است.
میرزاد با اشاره به سفر هیئت فرهنگی از استان ایلام به استان واسط و شهر کوت به مناسبت روز ملی عراق، افزود : در این سفر و در دیدار با مسئولان استان واسط، مباحثی در زمینه تجارت، گردشگری و مسائل دانشجویی مطرح شد.
وی گفت : در خصوص صادرات و واردات نیز گفتگوهایی انجام و تصمیماتی اتخاذ و همچنین پیشنهاد شد تفاهمنامهای بین دو طرف منعقد شود که در سفر آتی استانداران بررسی و زمینه ارتباط مشترک و توسعه تجارت فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام افزود: از مقامات استان واسط نیز دعوت شد تا در قالب فمتور ، به استان ایلام سفر کنند و با ظرفیتها و توانمندیهای استان آشنا شوند.
میرزاد گفت : صنایعدستی زبان مشترک فرهنگهاست و حضور هنرمندان در چنین برنامههایی موجب گسترش تعاملات فرهنگی و معرفی بهتر هنر اصیل ایرانی در میان ملتهای منطقه میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام افزود: در دولت چهاردهم توجه ویژهای به توسعه بازارهای خارجی برای صنایعدستی شده و تاکنون سه نمایشگاه در کشور عراق برگزار شده که یک مورد در سلیمانیه و دو نمایشگاه در استان واسط بوده است.
وی ابراز امیدواری کرد این رویدادها زمینهساز گسترش همکاریهای فرهنگی، اقتصادی و گردشگری بین دو کشور ایران و عراق شود.