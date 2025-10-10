باحضور استاندار اصفهان
بهره برداری از شبکه جمع آوری، خط انتقال و ایستگاه پمپاژ فاضلاب گرگاب
استاندار در نشستی مشکلات گرگاب را بررسی و در مورد آن تصمیم گیری کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حل مشکل کمبود آب شرب و اجرای طرحهای زیر ساختی برق برای ساخت و ساز آینده، تکمیل روشنایی معابر، توسعه فعالیتهای پلیس راهور، صدور مجوز هنرستان، نظارت و مدیریت بر حضور اتباع خارجی در منطقه و مسایل مدیریت شهری از مهمترین این موضوعات بود.
مهدی جمالی نژاد در این نشست گفت: ۲۰ میلیارد تومان برای تکمیل طرحهای عمرانی با پیشرفت ۸۰ درصد به شهرداری گرگاب و روستاهای شاهین شهر اختصاص یافت.
طرح شبکه جمع آوری، خط انتقال و ایستگاه پمپاژ فاضلاب گرگاب هم امروز با حضور جمالی نژاد به بهره برداری رسید.
برای اجرای این طرح ۱۵۶ میلیارد تومانی تا کنون ۳۰ هزار متر لوله گذاری شده است و هشت هزار متر دیگر هم لوله گذاری خواهد شد.
