به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حل مشکل کمبود آب شرب و اجرای طرح‌های زیر ساختی برق برای ساخت و ساز آینده، تکمیل روشنایی معابر، توسعه فعالیت‌های پلیس راهور، صدور مجوز هنرستان، نظارت و مدیریت بر حضور اتباع خارجی در منطقه و مسایل مدیریت شهری از مهمترین این موضوعات بود.

مهدی جمالی نژاد در این نشست گفت: ۲۰ میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌های عمرانی با پیشرفت ۸۰ درصد به شهرداری گرگاب و روستا‌های شاهین شهر اختصاص یافت.

طرح شبکه جمع آوری، خط انتقال و ایستگاه پمپاژ فاضلاب گرگاب هم امروز با حضور جمالی نژاد به بهره برداری رسید.

برای اجرای این طرح ۱۵۶ میلیارد تومانی تا کنون ۳۰ هزار متر لوله گذاری شده است و هشت هزار متر دیگر هم لوله گذاری خواهد شد.