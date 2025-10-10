به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز از یازدهمین دوره رقابت‌های پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان در بخش جوانان، مانی سعیدی نماینده کشورمان در دسته ۸۸ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت.

ورزشکار جوان کشورمان در حرکت اول خود وزنه ۱۶۶ کیلوگرم را مهار کرد. وی در دومین حرکت وزنه ۱۷۲ کیلوگرم را بالای سر برد و در حرکت سوم از مهار وزنه ۱۷۳ کیلوگرم بازماند، اما توانست مدال طلا و عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرد.

رقابت‌های جوانان ۱۷ و ۱۸ مهر و نخستین بار در دو روز متوالی با حضور ۱۲۴ ورزشکار از ۲۸ کمیته ملی پارالمپیک برگزار می‌شود.