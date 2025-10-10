به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: همزمان با فرارسیدن هفته ملی کودک، ویژه‌برنامه دیوارنگاری با موضوع «از مقاومت تا ظهور» در محل خیابان کودک شهرکرد برگزار شد. در این برنامه کودکان و نوجوانان با حضور فعال، نقاشی‌های دیواری را با هدف آموزش و آشنایی با حوزه مقاومت خلق کردند.

واحدبا اشاره به اهمیت این برنامه گفت: هدف اصلی ما از برگزاری این برنامه، آموزش و تقویت آگاهی کودکان نسبت به تاریخ مقاومت مردم استان است. این نقاشی‌های دیواری با سیر داستانی از مبارزات مردم استان پیش از انقلاب، مقابله با استبداد، دوران دفاع مقدس، پیشرفت‌های علمی کشور، جنگ ۱۲ روزه و نهایتاً امید به ظهور امام زمان (عج) همراه است.