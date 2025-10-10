

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امام جمعه سرفاریاب با اشاره به توافق اخیر حماس با طرح رئیس جمهور آمریکا، این توافق را تثبیت پیروزی برای گروه حماس دانست و گفت: دشمن اسرائیلی قطعا در صدد است تا از این واقعه با روایت سازی دروغین برای خودش پیروزی بسازد.

حجت الاسلام محمد زارعی پور با بیان اینکه دست آورد رژیم صهیونیستی از کشتار مردم غزه چیزی جز رسوایی نبود افزود: رژیم غاصب صهیونیستی پس از دو سال جنایت و کشتار بیش از ۶۰ هزار انسان مظلوم و تخریب خانه‌ها و اماکن غزه با هدف نابودی حماس، چیزی جز خواری و رسوائی در میان ملت‌های دنیا به دست نیاورد.

حجت الاسلام زارعی پور توقف جنگ و برقراری آتش بس را نتیجه صبر و مقاومت بی نظیر مردم غزه دانست و اضافه کرد: کشور‌های مسلمان و مردم غزه و فلسطین با هوشیاری کامل باید مراقب خباثت و بد عهدی رژیم صهیونیستی باشند.

وی با گرامی داشت هفته پیوند اولیاء و مربیان، دلیل این نامگذاری را مسئولیت مشترک اولیاء و مربیان در تربیت فرزندان عنوان کرد و گفت: سه ضلع خانه، مدرسه و مسجد در تربیت صحیح نسل‌های نوجوان و جوان بسیار نقش آفرین هستند و بدون هماهنگی این سه رکن، تربیت فرزندان به درستی محقق نخواهد شد.

امام جمعه سرفاریاب ادامه داد: هفته پیوند اولیاء و مربیان فرصتی برای ایجاد هماهنگی و فعال سازی ظرفیت ها، است.

حجت الاسلام زارعی پور با اشاره به هفته و روز جهانی کودک. جایگاه فرزند در دین اسلام را مهم و تربیت دینی و اخلاقی را یکی از ابعاد مهم تربیتی کودکان دانست و با بیان اینکه عمل و رفتار والدین در خانه الگوی فرزندان می‌شود، گفت: با وجود آنکه عوامل ارثی و ژنتیکی در رفتار فرزندان مؤثر است، اما تربیت می‌تواند آثار ژنتیکی را تحت الشعاع قرار دهد.

وی با اشاره به هفته ملی استاندارد افزود: تولید کالای داخلی با کیفیت و استاندارد مناسب و خرید کالا‌های تولید داخل از طرف مردم موجب پیشرفت و رونق اقتصادی در سطح کشور می شود.