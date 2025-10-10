پخش زنده
با هدف ترویج ورزش و رقابت سالم در میان کودکان ویژهبرنامه «قویترین کودک» در فیرورق خوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در آستانه هفته تربیتبدنی، ویژهبرنامه فرهنگی و ورزشی «قویترین کودک» با استقبال چشمگیر خانوادهها و حضور پرشور نوجوانان و نونهالان در بخش فیرورق شهرستان خوی برگزار شد.
در این برنامه که با هدف ترویج ورزش در میان کودکان و نهادینهسازی روحیه تلاش و رقابت سالم اجرا شد، شرکتکنندگان در آیتمهای مختلف از جمله حمل وزنههای سبک، طنابکشی، دو سرعت و آزمون تعادل به رقابت پرداختند.
برگزارکنندگان این ویژهبرنامه اعلام کردند هدف اصلی اجرای چنین برنامههایی، کشف استعدادهای ورزشی از سنین پایین و ایجاد نشاط اجتماعی در میان خانوادههاست.
در حاشیه این مسابقه، اجرای برنامههای فرهنگی، بازیهای بومی محلی، سرودهای شاد کودکانه و نمایشهای آموزشی نیز مورد استقبال خانوادهها قرار گرفت و فضای شاد و پرانرژی در میدان اصلی فیرورق حاکم شد.
به گفته مسئول برگزاری، این رقابتها با همکاری اداره ورزش و جوانان، دهیاری فیرورق و کانون فرهنگی هنری مساجد منطقه برگزار شد و در پایان به برگزیدگان مسابقه لوح یادبود و جوایزی اهدا گردید.