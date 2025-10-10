پخش زنده
معاون توسعه ورزش بانوان با صدور پیامی، کسب نخستین مدال طلای عطیهسادات حسینی در تاریخ پاراوزنهبرداری زنان ایران در رقابتهای قهرمانی جهان - مصر را تبریک گفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پیام فریبا محمدیان، معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، آمده است:
درخشش غرورآفرین بانوی شایسته کشورمان، عطیهسادات حسینی در رقابتهای جهانی مصر، نمادی از ایمان، توانمندی اهتمام زنان ایران برای دستیابی به موفقیت است.
او با مهار وزنههای ۸۵ و ۹۰ کیلوگرم در دسته ۶۱ کیلوگرم موفق به کسب دو مدال طلا در بهترین حرکت و مجموع شد و افتخاری تاریخی برای ورزش بانوان رقم زد و پرچم ایران را در صحنه جهانی به اهتزاز درآورد.
این دستاورد بزرگ، ثمره برنامهریزی هدفمند و نگرش ویژه به ظرفیتهای بیپایان بانوان توانیاب کشور است.
ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به ملت شریف ایران، جامعه ورزش بانوان، مربیان دلسوز، خانواده گرامی این قهرمان و مسئولان فدراسیون امیدوارم مسیر افتخارآفرینی زنان کشور در میادین جهانی همچنان با اقتدار ادامه یابد.