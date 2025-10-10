مدیرعامل کانون پرورش فکری گفت: کتاب‌هایی در قالب شعر و داستان درباره کودکان و نوجوانان شهید در دفاع مقدس دوازده روزه چاپ و منتشر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حامد علامتی گفت: این کتاب ها به چهار زبان زنده دنیا منتشر خواهد شد.

وی افزود: بیش از چهل کودک و نوجوان در حمله رژیم صهیونستی به کشورمان به شهادت رسیدند که تعدادی‌ از آن ها اعضای کانون پرورش فکری بودند.

مدیر عامل کانون پرورش فکر گفت: لازم است آثاری درباره این کودکان و‌نوجوان تولید شود تا در اختیار نسل های بعدی هم قرار بگیرد.

مریم حامدی گزارش می دهد: