

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، به مناسبت دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی، پس از دو سال مقاومت بی‌امان و ایستادگی تاریخی مردم غزه، نمازگزاران در سراسر استان یزد پس از اقامه نماز جمعه در حمایت از ملت مقاوم راهپیمایی و جنایت‌های رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

نمازگزاران با سردادن شعار‌های ضد استکباری و صهیونی جنایات رژیم اشغالگر قدس را محکوم کردند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در بیانیه‌ای اعلام کرد: غزه قهرمان، در دومین سالگرد عملیات راهبردی طوفان الاقصی و پس از دو سال مقاومت بی‌امان و ایستادگی تاریخی، به نماد وجدان بیدار بشریت تبدیل شده است.

آنچه امروز در این سرزمین شاهدیم گشایش فصلی نو در روایت پیروزی ملتی است که با خون بیش از ۶۰ هزار شهید، معادلات قدرت را در منطقه و جهان را دگرگون و هیمنه پوشالی صهیونیسم جهانی، که با تبلیغات رسانه‌ای و پشتیبانی ناتو شکل گرفته فرو ریخته و قدرت ادعایی آن در عرصه‌های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی را به چالش کشیده و ماشین جنگی رژیم اشغالگر قدس و حامیان غربی‌اش، پس از دو سال کشتار و ویرانی، در برابر اراده پولادین مقاومت زمین‌گیر کرده است..

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، با پذیرش مشروط طرح آتش‌بس از موضع اقتدار، وارد مرحله‌ای نوین از مبارزه شده است.

تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که فریبکاری و بدعهدی رژیم صهیونیستی همواره در کمین است. از این‌رو، جامعه جهانی موظف است با عمل به مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود، گام‌های مؤثری در راستای توقف نسل‌کشی در غزه، خروج فوری ارتش اشغالگر، تضمین حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه و آغاز بازسازی غزه بردارد.